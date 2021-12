Gratis kerstbomen voor Roeselaarse wijk- en buurtcomités

Voor Gino Demeulenaere (61) wordt het één van zijn laatste opdrachten. “Ik moet nog twee weken werken en dan ga ik met pensioen”, zegt de stadsarbeider, die al 30 jaar aan de slag is bij de groendienst. “Het is een mooie manier om mijn loopbaan af te sluiten, ik voel me een beetje de kerstman. Want de mensen zijn heel opgetogen als we hun kerstboom leveren en ze kijken er al naar uit om de boom te versieren.”