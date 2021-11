Gucci-erfgenamen not amused: "De film "House of Gucci" kan niet verder van de waarheid staan"

Ook de portrettering van Patrizia Reggiani (rol van Lady Gaga), vrouw van Maurizio Gucci (rol van Adam Driver"), blijkt niet goed te zitten. Zij vertoefde in de jaren 70 niet in een mannenbastion. "Het was een inclusief familiebedrijf met verschillende vrouwen op topposities."



De erfgenamen wijzen er verder op dat ze het recht hebben om het merk Gucci en hun geliefden te beschermen. Tot op heden is er echter nog niets bekendgemaakt over juridische stappen tegen regisseur Ridley Scott.