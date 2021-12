Kasteelvrouw uit 19e eeuw krijgt mogelijk straatnaam in Moorsele en dat zaait verdeeldheid: "Ze bracht weinig bij"

De heemkring vindt dat er andere vrouwen zijn die grotere verdiensten hebben voor de gemeente. “Ze was de dochter van een rijk koppel en woonde in een groot kasteel, maar ze leefde enkel voor zichzelf en deed te weinig aan de armoede van de Moorselenaars”, zegt initiatiefnemer Lothair Vanoverbeke van de heemkring. En daardoor werd ze volgens hem nooit graag gezien door de inwoners van Moorsele.

“Soms deed ze wel eens aan liefdadigheid, maar als ze een conflict had met de Moorselenaars of met de pastoors van Moorsele, ging ze liever aalmoezen uitdelen in de gemeentes rond Moorsele dan in Moorsele zelf. Bijgevolg had ze niet veel maatschappelijk belang voor Moorsele of bracht ze niet veel bij voor Moorsele.”

Het gaat voorlopig nog maar om een voorstel van de Wevelgemse gemeenteraad. De heemkring zal sowieso bezwaar indienen tegen de mogelijke straatnaam en komt al met een alternatief op de proppen: abdis Sara Nieulantstraat. “Zij was de eerste abdis van de Guldenbergabdij die gesticht werd in Moorsele. Het is dus niet zo dat we tegen vrouwen in het straatbeeld zijn”, knipoogt Lothair.