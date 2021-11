Huiszoeking bij Amerikaanse zanger Marilyn Manson in onderzoek naar seksueel misbruik

De politie in Los Angeles bevestigt dat er een huiszoekingsbevel werd uitgevaardigd tegen de 52-jarige Brian Hugh Warner, de echte naam van de zanger.



Volgens Amerikaanse media was de zanger niet thuis toen de politie aankwam en werd de deur van zijn woning West Hollywood geforceerd. Er zouden onder meer verschillende harde schijven in beslag genomen zijn. De politie zelf heeft geen verdere details gegeven over de huiszoeking. Alle in beslag genomen goederen worden door de politie onderzocht, voordat ze aan de openbaar aanklager van Los Angeles worden voorgelegd.