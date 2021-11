BEKIJK - Zijn ijsberen hun dieet aan het veranderen? Voor het eerst exemplaar gefilmd dat rendier vangt

In het artikel stellen de onderzoekers dat het voorval past in een reeks waarnemingen die erop wijzen dat ijsberen meer en meer jacht maken op landdieren, als compensatie voor het feit dat het moeilijker is geworden om zeehonden te verschalken.

Op Svalbard, een gebied dat op zo'n 1.000 kilometer van de Noordpool ligt, leven een 300-tal ijsberen en zo'n 20.000 rendieren. Volgens de auteurs van het artikel zijn er de laatste decennia meer gevallen vastgesteld van ijsberen die op rendieren jagen.

Daarbij spelen er twee factoren mee: het feit dat de ijsberen langer op het land vastzitten door de achteruitgang van het zee-ijs en het feit dat het aantal rendieren gestaag toegenomen is sinds de jacht op de dieren in 1925 verboden is op Svalbard.

Andere experten zeggen dat aan het incident niet al te veel belang moet worden gehecht.

"Als ijsberen in de jaren 50 of 60 rendieren aan het doden waren, zou dat heel moeilijk te observeren geweest zijn, aangezien er in die tijd op Svalbard weinig mensen waren, weinig beren en weinig rendieren", zei professor Andrew Derocher van de University of Alberta in Canada.

"Nu met de moderne media, heeft iedereen een camera, sociale media en verspreidt het 'nieuws' zich snel", zei hij.