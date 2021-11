Vier Vlamingen willen eigen woning uitroepen tot onafhankelijke staat, wellicht om coronaregels te omzeilen

Het was op 15 oktober dat de burgemeester van Begijnendijk, Bert Ceulemans (Samen) een aangetekende brief kreeg van een van zijn inwoners. "In de brief zegt de inwoner dat hij niet langer een Belgische staatsburger is, maar zijn woning als onafhankelijke staat verklaart", zegt de burgemeester. "Om daar toe te komen, maakt de auteur in zijn schrijven gebruik van heel wat artikels uit de grondwet. Ik heb deze brief uiteraard laten bestuderen door een advocaat. Uit zijn conclusies blijkt dat de brief geen enkele rechtsgrond heeft. Geen enkele inwoner staat boven de wet, hier wordt dan ook geen enkele juridische consequentie aan gegeven."