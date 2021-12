Amerikaanse president Joe Biden organiseert Top voor Democratie: "Bewijzen dat democratie werkt"

Wat interessant is aan de toelichting die Biden geeft bij het initiatief, is dat de democratische landen of instellingen niet zomaar als slachtoffer worden voorgesteld. Als ze echt in hun voortbestaan bedreigd worden door antidemocratische krachten, dan is dat omdat ze zelf tekortschieten. Een democratie moet al haar burgers kansen geven en rechtmatig laten delen in de welvaart en de groei. Anders zullen autoritaire leiders hen er makkelijk van kunnen overtuigen dat hun model het beter doet en meer te bieden heeft. Een democratie moet "werken", voor iedereen. Biden koppelt op die manier de ademnood van de democratie aan de problematiek van ongelijkheid.

Daarnaast benadrukt Joe Biden dat een democratie nooit af is en nooit definitief verworven. Dat wisten de Founding Fathers van de VS al in 1787, toen ze in de inleiding van hun grondwet de zinsnede opnamen: "met de bedoeling een meer perfecte unie te vormen". Omstandigheden veranderen, elke tijd brengt nieuwe problemen en uitdagingen met zich mee. Aan een democratie moet je sleutelen en oliën, en het kan altijd beter.