KLAAR: fast fashion & mensenrechten

Op TikTok heeft het modelabel ‘Shein’ wereldwijd 41 miljoen volgers. Ook bij ons staat de app in de top 5 van meest gedownloade apps, vooral bij tieners. Maar de goedkope kledij van Shein is té goedkoop.

Shein is een grote speler in de 'fast fashion'. Daarbij worden spotgoedkope kleren aangeboden die je maar voor een korte tijd draagt. Een kledingstuk van modeketen Shein kost gemiddeld zo'n 9 euro. Elke dag komen er 6.000 nieuwe items bij in de webshop. Uit een onderzoek van de organisatie Public Eye blijkt dat de werknemers onder enorme druk staan om de kleren snel te produceren. Sommige arbeiders zouden per kledingstuk betaald worden, waardoor ze vaak lange dagen doen en heel snel moeten werken. Ze werken ook in slechte omstandigheden. En zo komen we voor dit KLAAR-lespakket terecht bij de schending van mensenrechten.