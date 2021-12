Kleiduifschietclub uit Zelzate moet dan toch niet verdwijnen: "Grote opluchting bij onze 350 schutters"

Goed nieuws voor de club voor kleiduifschutters in Zelzate. Ze moet toch niet verdwijnen. De club is de enige in Oost en West-Vlaanderen, een van de laatste in heel het land. Ze dreigde te verdwijnen omdat de gemeente geen vergunning meer had gegeven. Het domein waar je mag kleiduifschieten moet in een recreatiedomein liggen en dat was niet meer het geval. "Veranderen van locatie is geen optie", klonk het toen bij voorzitter Steven De Craene.