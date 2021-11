Koppel uit Kortessem veroordeeld voor dierenverwaarlozing: 7 honden zaten in afgesloten aanhangwagen

Het landbouwerskoppel uit Kortessem werd in 2012 al eens veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Maar tijdens een nieuwe controle in maart 2018 bleek dat hun koeien geen hooi of proper water hadden. Het koppel kweekte ook honden, maar de dieren waren ondervoed en hadden last van vlooien en wormen. Zeven honden zaten in een afgesloten aanhangwagen. Alle honden werden in beslag genomen.

Toen de dienst dierenwelzijn enkele maanden later een nieuwe controle wilde uitvoeren, joeg de boer hen met een riek weg. In maart kreeg de inspectiedienst toch toegang tot het erf en bleek dat het koppel opnieuw honden was beginnen fokken. 18 verwaarloosde honden werden in beslag genomen. De rechter in Tongeren heeft het koppel nu veroordeeld tot 1 maand cel en een boete. Het mag ook geen honden meer houden. Als de twee de komende 3 jaar geen nieuwe inbreuken plegen, mogen ze hun koeien houden.