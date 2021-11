Station van Heide in Kalmthout sluit definitief, stationschef Jan neemt afscheid na 33 jaar: "Ik begrijp het niet"

Jan Francken toverde het station van Heide -met de stille toestemming van de spoorwegen- om tot een klein Suske & Wiskemuseum. "We hebben hier zoveel georganiseerd, zijn naar buiten getreden, hebben Heide mee op de kaart gezet. Dit moeten afgeven op zeven maanden voor mijn pensioen, dat maakt me erg sceptisch ten opzichte van mijn werkgever. De motivatie is weg", klinkt het wrang in "Start Je Dag".

Francken trekt zich op aan de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen maanden kreeg. "Sinds de NMBS de sluiting van het station aankondigde in februari, ben ik afscheid van de reizigers aan het nemen. Het pakt me nog altijd als iemand me komt bedanken voor de afgelopen jaren. Dat zijn de mensen voor wie ik het gedaan heb", zegt Francken.