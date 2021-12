Leuven schakelt opnieuw Brabanthal in voor boosterprik

Tot en met 10 december vinden de vaccinaties nog plaats in de Kinepolis. Vanaf 13 december wordt iedereen, ook wie al een afspraak had, in de Brabanthal verwacht. Het Telefonisch Informatiecentrum (TIC) en het Infopunt Vaccinaties van de stad Leuven blijven wel in de Kinepolis. "Hiermee behouden we in het centrum van onze stad een plaats waar iedereen vrijblijvend kan langsgaan om informatie over het coronavirus te verkrijgen of om een vaccinatie-afspraak te maken. Het is belangrijk om de vaccinatiecampagne zo bereikbaar en laagdrempelig mogelijk te houden voor iedereen", zegt Ridouani nog.