Honduras schrijft geschiedenis, voor het eerst komt vrouw aan de macht: Xiomara Castro wint presidentsverkiezingen 

Grote verliezer van deze verkiezingen is de ontslagnemende president Juan Orlando Hernández, die gelinkt wordt aan verschillende schandalen rond drugstrafiek en corruptie. Zijn broer Antonio is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid in grootschalige cocaïnehandel. Volgens de openbare aanklagers coördineerde Antonio een "door de staat gesponsorde drugshandel". Omdat zijn naam tientallen keren vernoemd is in het proces tegen zijn broer, riskeert Juan Orlando Hernández zelf te worden uitgeleverd aan de VS, zodra hij president af is. De machtsoverdracht is gepland op 27 januari 2022.