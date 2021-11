Grootste loonstijging in jaren komt eraan door torenhoge inflatie: wie krijgt meer? En wanneer?

Voor andere werknemers is de loonindexering meestal vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) per sector. Daarin is afgesproken wanneer de lonen precies worden geïndexeerd.

Voor de 480.000 bedienden die onder het zogenoemde paritair comité 200 vallen - dat is de grootste groep bedienden in het land - gebeurt dat jaarlijks, op 1 januari. In andere sectoren gebeurt dit meestal ook jaarlijks, maar in sommige sectoren gebeurt het zelfs maandelijks.

Een minderheid van de werknemers in België krijgt geen loonindexering: dat is voor de werknemers in de sector van de vrije beroepen (paritair comité 336) en van de ondernemingen zonder eigen indexsysteem (paritair comité 100).

Wil je weten onder welk paritair comité je valt? Meestal staat dat op je loonbrief.