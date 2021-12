Malle neemt extra maatregelen tegen overlast uitgaansbuurt: "Overleg met buurgemeentes is nodig"

In Malle is er gisteravond overleg gepleegd tusen het gemeentebestuur, de politie, bezorgde buren en enkele horeca-uitbaters. "We hebben een constructief gesprek gehad om de overlast in de uitgaansbuurt van Westmalle te beperken", zegt burgemeester Harry Hendrickx (Democratische Beweging Malle). Buurtbewoners hekelen de groeiende overlast door feestende jongeren: gebroken glas, braaksel en ander afval op straat en geluidshinder tot diep in de nacht. Twee weekends geleden werd er ook een meisje verkracht. Het overleg van gisteravond was al gepland voor die feiten plaatsvonden.

"De uitbaters van de twee cafés, en die van het naburige hamburgerkraam hebben zich geëngageerd om alle afval en glas dat van bij hen komt, op te ruimen. De gemeente bekijkt of extra poetsdiensten aan de orde zijn. De politie zal nog vaker dan nu al het geval is patrouilleren. Er komen ook onaangekondigde geluidscontroles. Tot slot roepen we ook elke feestvierder op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daar begint het bij", zegt Hendrickx.