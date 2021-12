Man zakt in elkaar op voetpad in Eeklo en overlijdt

In Eeklo was de N9 in de richting van Maldegem vanmiddag een uur lang versperd, nadat een man van 69 op het voetpad in elkaar was gezakt. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen. Zelfs een helikopter van de MUG landde in de buurt, maar ondanks een reanimatie is de man ter plaatse overleden.

Het verkeer kan intussen weer over een rijstrook passeren.