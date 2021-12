Kroont Angèle zich opnieuw tot koningin van de MIA's, met 6 nominaties? Ontdek hier alle genomineerden

Een opvallende nominatie in de categorie "auteur/componist" is die voor wijlen Stefaan Fernande. Fernande overleed in september, en is het brein achter verschillende grote Nederlandstalige hits, zoals "Porselein" van Yasmine of "Nobelprijs" van Clouseau.

In zijn lange carrière heeft Fernande voor verschillende artiesten nummers gemaakt. Hij was één van de weinige voltijdse songschrijvers in ons land, die daarvan kon leven. Drie jaar geleden werd hij opgenomen in de Radio 2 Eregalerij, als erkenning voor wat hij voor de Vlaamse muziekwereld heeft betekend. Als Fernande deze MIA wint, dan is hij de eerste die zo'n prijs postuum in de wacht sleept.