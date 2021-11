Coronabesmetting bij zwangere vrouwen kan baby in zeldzame gevallen fataal worden

Bij zwangere vrouwen die besmet raken met het coronavirus, kan de ongeboren baby in zeldzame gevallen in levensgevaar komen. Dat zeggen gynaecologen van het Erasmus MC in Rotterdam. In dat ziekenhuis zouden sinds juli al zeker 13 baby's dood zijn geboren, omdat de moederkoek van de moeder aangetast was door het coronavirus. Ook in ons land zijn er gevallen bekend.