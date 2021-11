Monopoly in een nieuw jasje: “Het spelbord ademt Hasselt”

De kans- en algemeen fondskaartjes zijn ook aangepast naar typische Hasseltse zaken. Schepen Dehollogne heeft deze kaarten zelf bedacht: “Ze hebben typisch Hasseltse thema’s. Bijvoorbeeld als je je gevel ter beschikking stelt voor street-art of als je moet optreden met je band in de Muziekodroom, ontvang je extra Hasselts geld.”

Deze Hasseltse editie is nog een beetje anders dan andere stadsedities. “Het is uniek omdat er nog nooit eerder een stadseditie van het spel is ontworpen met mensen erop. Dit zorgt ervoor dat de warme, gezellige, drukke sfeer in Hasselt ook te voelen is op het spelbord”, legt schepen Dehollogne uit. De Hasseltse Monopoly ligt vanaf december in de winkelrekken.