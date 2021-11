Nieuw hulpmiddel voor slechthorenden en doven: "trilmouw" laat voelen wat iemand zegt

De trilmouw is in eerste instantie bedoeld als nieuw communicatiemiddel voor dove en slechthorende mensen. Het biedt immers een aantal interessante voordelen. Waar bij gebarentaal beide gesprekspartners de taal moeten beheersen, is dat bij de triltaal niet het geval. Daar volstaat het dat de dove of slechthorende de taal begrijpt. Bovendien hoeft de persoon waartegen ze spreken niet langer in zicht te zijn, wat bij gebarentaal of liplezen wel noodzakelijk is.