Operatoren noodcentrale Hasselt voeren zeker nog tot 15 december actie: "Alleen maar beloftes en mooie woorden"

“We gaan terug berekenen hoe hoog de werkdruk eigenlijk is. De laatste meting is van 2016 én dus helemaal niet meer up-to-date”, zegt Ester Frederix van de christelijke vakbond. “We gaan dit jaar nog een selectie doen voor Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen omdat daar het personeelstekort het grootst is. Begin volgend jaar gaat dat voor de rest van de centrale ook gebeuren, maar het duurt ongeveer nog een jaar vooraleer een nieuw personeelslid ingezet kan worden. Op dit moment hebben we alleen maar beloftes en mooie woorden.”