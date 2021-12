Oud papier ophalen brengt nu meer op: "Prijs papier en karton gestegen met 50%"

De intercommunale krijgt tegenwoordig een pak meer geld voor oud papier. Momenteel gaat het om een stijging van ruim 20 euro per ton. "Normaal begroten we elk jaar een opbrengst van 80 euro per ton maar in volle coronacrisis is dat gezakt tot 40 euro per ton", zegt Kris Somers van Limburg.net. "Ik heb zelfs momenten geweten dat we geld moesten bijleggen om van het papier af te geraken. Maar vandaag zitten we vlot boven de 100 euro per ton en we zamelen ongeveer zo'n 50.000 ton papier in."