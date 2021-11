Overbevolking gevangenis Antwerpen leidt tot wantoestanden: "Muizen, schimmel en slapen op matras op de grond"

De Commissie van Toezicht luidt aan de alarmbel over de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Dat doen de leden van de commissie in een open brief waarin ze provinciegouverneur Cathy Berxk of burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) vragen om in te grijpen.

In de gevangenis van Antwerpen zitten 770 gedetineerden, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 440. Dat is een bezetting van 175 procent, wat de leefbaarheid in de gevangenis enorm moeilijk maakt. “De overbevolking is al een tijdje een probleem, maar nu moet er echt dringend iets gebeuren. "We hopen snel reactie te krijgen van de gouverneur omdat de situatie onmenselijk is”, vertelt Frederik Janssens, voorzitter van de Antwerpse Commissie van Toezicht.

