Partij Vooruit Leuven wil zorgverleners bedanken met eigen 2 euromuntstuk

Bieke Verlinden (Vooruit), schepen van Zorg en Welzijn, steunt het idee: “Ik vind het een prachtig voorstel en ik kan alleen maar beamen dat onze zorghelden die waardering meer dan ooit verdienen. Het is een eer op zo’n muntstuk te mogen staan en dus mee geschiedenis te mogen schrijven. Onze zorghelden zijn onze rotsen in de branding, onze boeien in de woeste zee en onze pilaren in het drijfzand, dat verdient een muntstuk.”

Daar sluit ook Mattias zich bij aan. "Ik heb het gevoel dat er in begin heel veel rond de zorg te doen was. Mensen gingen om 8 uur 's avonds naar buiten om voor hen te applaudiseren. Maar dat is intussen weggevallen, en erg spijtig."

Het voorstel van Vooruit is nu gelanceerd, afwachten of de zorgverleners ook hun eigen muntstuk krijgen in ons land.