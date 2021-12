Personeel Noorderhart in Pelt krijgt boosterprik en... bloemetjes

De directie van Noorderhart wil de personeelsleden die zich laten vaccineren letterlijk in de bloemetjes zetten en hen bedanken voor hun inzet in deze lange en zware coronacrisis: “Elke medewerker die zich de volgende weken een boosterprik laat zetten, krijgt een mooi boeket bloemen en een bedankkaartje van ons”, zegt algemeen directeur Hans Ramaekers. “Onze medewerkers zetten zich nu al bijna twee jaar dag in dag uit in voor al onze patiënten en dat verdient onze oprechte waardering.” Het ziekenhuis vindt het ook belangrijk dat de derde prik gezet wordt om zo de pandemie te helpen onderdrukken.