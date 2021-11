"Molen moet op Sint-Anneke blijven": 3.000 mensen tekenen petitie tegen verhuizing naar Hoboken

De molen die nu uitkijkt op de Schelde komt eigenlijk uit Limburg. Hij is in 1775 gebouwd in het Limburgse Kwaadmechelen. Daar moest hij verdwijnen voor de aanleg van het Albertkanaal. De korenmolen werd in 1937 overgebracht naar het Sint-Annastrand en kwam terecht op het dakplatform van een horecapaviljoen. De molen is een beschermd monument.