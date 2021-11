Zwarte boekhouding in dossier van spijtoptant Veljkovic lekt uit: onder meer Leekens, Van Holsbeeck en Leko genoemd 

"Propere Handen" en "het memorandum" in een notendop

Eind 2018 deden politie en parket verschillende huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in de voetbalwereld. Twee spelersmakelaars, Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, werden toen opgepakt. Ze zouden onder tafel trainers en clubs grof geld hebben betaald voor de hulp bij transfers van enkele spelers die de makelaars vertegenwoordigden. De clubs en trainers zouden dat zwart geld ontvangen hebben, enkele van hen werden in het verleden ook al opgepakt voor verhoor. Ook zouden Bayat en Veljkovic betrokken zijn bij de beïnvloeding van bepaalde voetbalwedstrijden, waar onder meer scheidsrechters zouden zijn omgekocht.

Veljkovic besloot een deal te maken met het gerecht, en te praten in ruil voor strafvermindering. Hij werd zo de eerst "spijtoptant" in ons land. Die deal werd vorige week goedgekeurd door de kamer van inbeschuldigingsstelling (KI). In dat arrest van de KI is nu te lezen over wat - en vooral: over wie - Veljkovic zijn boekje heeft opengedaan. Het is voor alle duidelijkheid geen veroordeling, maar wel een soort van samenvatting van wat het gerecht maakt van de verklaringen en zwarte boekhouding van Veljkovic. Op basis daarvan moet het parket gaan beslissen wie ze voor de strafrechter wil brengen in een mogelijk proces.