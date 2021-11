Ethisch groen licht voor "resomatie" of lichamen van doden in heet water oplossen, composteren minder evident

Er zijn al natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen, maar daar gaat het meestal om het begraven of uitstrooien van as na een crematie. Eind september werd in Drongen de eerste natuurbegraafplaats geopend waar ook lichamen begraven kunnen worden. "Je wordt er letterlijk begraven of uitgestrooid te midden van de natuur", zo kondigde de stad Gent toen aan. "Gedenktekens zijn er niet, maar nabestaanden kunnen wel een vogelhuisje met de naam van de overledene aan een boom hangen." Een concessie loopt er 25 jaar, dat is de tijd die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur.