Roeselare krijgt in één klap 4 nieuwe CD&V-schepenen: “Het was zo gepland”, verzekert CD&V-voorzitter Sander Braeye

Het adagio “never change a winning team” is duidelijk niet van toepassing op de politieke situatie in Roeselare. Maar de partij die met 18 zetels van de 39 als overwinnaar uit de laatste verkiezingen kwam, kan zich natuurlijk wel wat permitteren. “Met burgemeester Kris Declercq en eerste schepen Nathalie Muylle hebben we nog veel ervaring in de ploeg en de nieuwkomers hebben ambitie en capaciteiten genoeg om de klus de komende jaren te klaren”, zegt voorzitter Sander Braeye overtuigd. “De wissels werden doorgevoerd met het oog op een continue vernieuwing en verjonging in de CD&V-ploeg. De voorbije drie jaar zijn goed verlopen, het bestuursakkoord werd al voor een stuk uitgevoerd. Alles loopt volgens plan, om maar een voorbeeld te noemen: schepen Griet Coppé beloofde 100 km nieuwe fietspaden in deze legislatuur. En zie, bij haar afscheid werd daar al de helft van gerealiseerd”