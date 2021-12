BEKIJK - Rudi Vranckx in Afghanistan: "Voor de taliban zijn studerende meisjes een bedreiging"

Toen in 2001 het talibanregime werd omvergeworpen, verbeterde de situatie voor meisjes en vrouwen in het land snel. Ze kregen plots de kans om naar school te gaan en kregen toegang tot de arbeidsmarkt. Terwijl in 2003 slechts zes procent van de Afghaanse meisjes toegang hadden tot het onderwijs, was in 2018 al veertig procent van de meisjes ingeschreven in een school. Het aantal vrouwelijke studenten aan de universiteit groeide ook snel aan. Vrouwen werden er opgeleid als arts, advocaat of journalist.