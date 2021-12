Schoolkinderen Brasschaat knutselen kerstversiering voor overstroomde zusterstad in Duitsland

Adinda Van Gerven (N-VA), schepen van jeugd en verbroedering in Brasschaat, bezocht in oktober samen met de burgemeester de zusterstad Bad-Neuenahr Ahrweiler in Duitsland. Om de inwoners een hart onder de riem te steken na de watersnood werden verschillende acties opgestart.

“De burgemeester en ik hebben zelf het dorp bezocht. Daar kregen we te horen dat bijna alle kelders onder water waren gelopen en de meeste kerstversiering daarbij beschadigd is. Zo zijn wij op het idee gekomen om kerstversiering in te zamelen. Wij willen het met Kerst voor iedereen gezellig maken", vertelt Van Gerven.