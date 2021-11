Aanrandingszaak loopt een half jaar vertraging op door slechte communicatie tussen politie van Brugge en Dendermonde

"Misschien hadden we beter met elkaar gebeld," bedenkt Feys, "maar het ging om een gebeurtenis in het station. Dan is het zoeken wie bevoegd is, de spoorwegpolitie, de lokale Brugse politie? Zijn die daders van Brugge of van een andere politiezone? Daarom leek het ons beter om de info via de geijkte manier door te sturen".

Korpschef Van Nuffel stelt dat er "fouten gebeurd zijn op het parcours. De zaak is aan de politie van Dendermonde toevertrouwd, terwijl dat beter aan Brugge was gedaan want wij kennen jongeren die zich bezondigen aan ongepast gedrag." Het parket wijst de zaken aan de politiediensten toe. Het verdere onderzoek gebeurt nu door de politie van Brugge.