Damso, Lost Frequencies en Angèle: deze Belgische artiesten eindigen dit jaar hoog in jullie Spotifylijstjes

Lost Fequencies is de artiestennaam van Brusselaar Felix De Laet (27). Hij brak in 2014 in ons land én internationaal door met "Are you with me". De single bereikte niet alleen in ons land, maar ook in onder meer Australië, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats in de hitlijsten. Hij was de eerste Belg die in de Britse hitlijst op één stond.