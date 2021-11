Sterrenchef Glenn Verhasselt bereidt feestmenu voor buurtrestaurants in Halle en Dilbeek

"Ik kreeg een tijdje geleden een telefoontje van Filip Claeys van sterrenrestaurant De Jonkman in Brugge met de vraag of ik een feestmenu wilde bedenken voor de buurtrestaurants. Hij had dat vorig jaar gedaan in West-Vlaanderen en hij vroeg of ik dit ook wilde doen in Vlaams-Brabant. Ik vond dat een mooi idee, dus ik heb toegestemd", vertelt chefkok Glenn Verhasselt aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

Vandaag staat Verhasselt daarom voor een keer eens niet achter het fornuis in Sir Kwinten in Lennik, maar wel achter de potten in 't Vondel in Halle. Daar geeft hij een workshop aan de koks van de buurtrestaurants in Halle en Dilbeek. "Het feestmenu wordt tijdens een workshop klaargemaakt samen met de chefs van de buurtrestaurants en de medewerkers. Zo leren zij hoe ze mijn feestmenu kunnen klaarmaken voor hun klanten tijdens de eindejaarsperiode."

