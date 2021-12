Meer testcapaciteit dankzij testbussen in Genk en Hasselt: “Hier meteen een afspraak, elders 5 dagen wachttijd!”

Vanaf vandaag staan er testbussen in het Genkse Thor Park en aan de Hasseltse Grenslandhallen. “Vandaag zitten we aan 125 coronatesten per bus”, vertelt Timo Demoor van Eurofins, de eigenaar van de testbussen. “Vanaf morgen drijven we de testcapaciteit op tot 250 testen per bus. Mensen zullen gemiddeld 24 uur op de uitslag van hun test moeten wachten. Hoe lang de bussen blijven staan hangt af van de vraag van de lokale overheden. Net zoals bij de klassieke testcentra hoor je op voorhand een afspraak te maken met je code via de website mijngezondheid.be”