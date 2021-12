Touring vraagt uitstel van boetes voor Euro-4 diesels in LEZ Brussel

"Touring is niet tegen lage emissiezones op zich", stipt Smagghe aan. "Studies tonen aan dat de luchtkwaliteit effectief beter wordt na het invoeren van zulke zones. Maar de timing van de volgende fase is erg ongelukkig, vindt Smagghe. "Wie nu een nieuwe auto wil of moet kopen, heeft veel tijd nodig. De bouw van nieuwe auto's loopt vertraging op door het tekort aan grondstoffen en onderdelen. En ook op de tweedehandsmarkt zijn de geschikte auto's schaars. De mensen moeten dus meer tijd krijgen om hun auto te vervangen. Daarom vragen we de Brusselse regering om de boetes voor auto's van de Euro-4 norm een jaartje achterwege te laten."