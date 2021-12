Twee sluizen overstromingsgebied  De Bunt in Hamme bijna klaar

De twee sluizen moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat na een overstroming het gebufferde water weer terug naar de rivieren Schelde en Durme kan afvloeien. Maar omdat de sluis op de Durmedijk in de twee richtingen werkt, kan er ook gecontroleerd water in het gebied toegelaten worden. Dat is niet van belang bij extreem weer, maar wel op dagelijkse basis. Door het getijde in De Bunt toe te laten, kunnen er schorren en slikken ontstaan wat een heel eigen fauna en flora aantrekt.