Sterrenchef Filip Claeys geeft workshop aan medewerkers volksrestaurant

Het volksrestaurant werkt met 3 tarieven, afhankelijk van de portemonnee van de mensen. “Iedereen kan bij ons de voeten onder tafel schuiven en krijgt hetzelfde gerecht voorgeschoteld maar aan een andere prijs”, zegt Charlotte Saesen, kok-instructeur in de keuken van Vork. “Op dit moment leiden we 6 mensen op in de keuken en 3 in de zaal. Ze leren hier de knepen van het vak om later aan de slag te kunnen in de horecasector.”

De workshop door een tweesterrenchef wordt door iedereen geapprecieerd. “Wij geven mensen die weinig of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt een zinvolle opleiding. Zij zorgen in Vork voor betaalbare en lekkere maaltijden voor mensen in de buurt die het wat moeilijker hebben. De workshop van een tweesterrenchef is een belangrijk moment in die opleiding.”