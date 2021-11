Uitgestorven marien reptiel ontdekt dat op een zwaardvis leek

Op het einde van het Jura, de periode die aan het Krijt voorafging, was er ook een wereldwijde uitstervingsgolf die de ecosystemen in zee en te land veranderde.

"Veel klassieke mariene ecosystemen uit het Jura met ichtyosaurussen die zich in diepe wateren voedden, plesiosaurussen met korte nekken en aan zee aangepaste krokodillen, werden opgevolgd door nieuwe afstammingslijnen van plesiosaurussen met lange nekken, zeeschildpadden, grote mariene hagedissen die mosasaurussen genoemd worden en nu deze monsterlijke ichtyosaurus", zei Dirley Cortés.

"We ontdekken veel nieuwe soorten in de rotsen waaruit deze nieuwe ichtyosaurus komt. We onderzoeken het idee dat deze plaats en tijd in Colombia een oude biodiversiteits-hotspot was en gebruiken de fossielen om meer te weten te komen over de evolutie van mariene ecosystemen in deze overgangstijd", zei ze.

De onderzoekers zijn nu van plan om de overvloed aan nieuwe fossielen te blijven onderzoeken die ondergebracht zijn in het Centro de Investigaciones Paleontológicas in het stadje Villa de Leyva in Colombia. "Dit is waar ik ben opgegroeid en het geeft veel voldoening om ook hier onderzoek te kunnen doen", zei Cortés.

De studie van Cortés, Maxwell en Larsson is gepubliceerd in het Journal of Systematic Palaeontology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de McGill University.