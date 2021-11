Ziekenhuizen moeten alle niet-dringende ingrepen onmiddellijk met twee weken uitstellen

"Het is belangrijk dat ziekenhuizen de capaciteit die we hen in de huidige fase 1B vragen (de helft van alle IC-bedden vrijhouden voor covidpatiënten), volledig te kunnen laten uitbouwen. Door personeelstekort kan dat momenteel niet. De enige manier is om personeel van bijvoorbeeld operatiekwartieren of ontwaakzalen richting de afdelingen intensieve zorg te transfereren."

"Als dat personeel op intensieve zorg aan het werk is, kunnen we de kwaliteit van operatiekwartieren niet meer garanderen. Daarom vragen we de activiteiten daar de komende twee weken tot een minimum terug te schroeven, met onmiddellijke ingang. Door de personeelsuitval is de situatie nu totaal anders dan bij vorige golven."