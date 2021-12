Verwarring rond logies in grote vakantiewoningen

Na het Overlegcomité van afgelopen vrijdag werd er met geen woord gerept over grotere gezelschappen, die de volgende weken in vakantiewoningen zouden verblijven. Maar in het Koninklijk besluit een dag later, bleken die groepen plotseling beperkt tot 15 personen. “Na een min of meer normale zomer en najaar konden de grote vakantiewoningen stilletjes aan weer normaal ademhalen”, zegt Stefaan Gheysen, voorzitter van vzw Logeren in Vlaanderen. “De communicatie over deze maatregelen dit weekend was echter verwarrend.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nuanceerde de regel dat private bijeenkomsten binnen enkel thuis of in een klein toeristisch verblijf van maximaal 15 personen mogen. “Tijdens het middagjournaal werd gezegd dat groepen groter dan 15 personen wel toegestaan zouden worden, maar dat het niet de bedoeling is dat er feestjes worden gehouden”, vult Geysen aan.