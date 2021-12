Turnclub Vlamertinge zamelt geld in voor aparte sporthal voor mensen met beperking: “Ze zijn snel overprikkeld of schamen zich tussen andere sporters”

"Er is nu al een gemeenschappelijke sporthal, maar ze vinden het belangrijk om G-sporters een eigen plek te geven", gaat Ruth Develter verder. “We doen het vooral omdat we voelen dat de mensen met een beperking die in de huidige zaal komen bewegen het moeilijk hebben wanneer kinderen zonder beperking er ook aanwezig zijn. Ze krijgen te veel prikkels, worden nerveus, voelen zich een klein beetje gegeneerd ook. Ze willen toch wel graag een plek waar ze op hun gemak en in een rustige omgeving kunnen bewegen.”

De nieuwe sporthal zal naast de huidige turnzaal komen en volledig gescheiden worden. De ingang, maar ook de toiletten en kleedruimtes. De vzw Westhoek turncentrum start met een crowdfunding, maar zal ook met andere acties zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen. “Net zoals bij onze vorige zaal wordt dit G-fit project een privé-initiatief van onze vzw. Wij kunnen dus slechts op een minimum aan subsidies rekenen. We investeren zelf een bedrag en gaan een lening aan, maar om niet jarenlang tegen een torenhoge afbetaling aan te kijken hopen we op wat steun van mensen uit gans België”, zegt Develter. "De toegangsprijs willen we democratisch houden. We denken aan abonnementen van 40 tot 50 euro voor 15 beurten. Per keer zal je dus niet meer dan 4 euro betalen. Dat is een stuk goedkoper dan in een fitnesscentrum”, besluit Develter.



Bekijk hieronder een video met acteur Peter Bulckaen.