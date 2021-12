Waar is Super Flor? Topduif vermist

Super Flor is vernoemd naar de overleden vader van Jo. "Emotioneel en kwalitatief is het de beste duif die ik ooit heb gehad. Hij was meteen provinciaal kampioen. Ook zijn zonen zijn kampioenen. Super Flor is nu een kweekduif. De helft van mijn duiven stammen van hem af. We hebben al overal gezocht maar is er geen spoor van Flor te vinden. Een duif kan 12 dagen in het wild overleven maar na een dag of 4 krijgt hij honger. Super Flor is het gewoon om eten en drinken van mensen te krijgen", zegt Van Staeyen.

Alle tips over Super Flor zijn welkom. Zijn verdwijning doet alvast duchtig de ronde in Kempense duivenmiddens. "Flor heeft een nogal zware neus. Daar kan je hem aan herkennen. Ik hoop echt dat iemand hem vindt. Super Flors bak in onze til staat leeg. De verloren zoon is altijd welkom", besluit Van Staeyen.