Wil jij het gezicht worden van duizenden robots wereldwijd? Dat kan! En het levert je 175.000 euro op

Het Russische techbedrijf Promobot is op zoek naar een gezicht voor zijn robots die overal ter wereld als assistent zullen werken in hotels, winkelcentra en andere drukke plaatsen. Iedereen boven de 25 kan zich kandidaat stellen. De robotfabrikant zoekt een model dat zijn of haar gezicht en stem gereproduceerd wil zien op mogelijk duizenden robots wereldwijd en is bereid om daarvoor meer dan 175.000 euro neer te leggen.