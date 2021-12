Zaakvoerder Hasselts restaurant omgekomen bij ongeval in de Ardennen

De 34-jarige Hasselaar raakte met zijn terreinwagen van de weg tussen de gemeenten Manhay en Erzée. Mogelijk is het ongeval veroorzaakt door het slechte weer, het regende en de weg was glad. Het slachtoffer zat alleen in de auto. Een andere automobilist die achter hem reed, verwittigde de hulpdiensten. Maar de hulp kon niet meer baten.

Het slachtoffer is Francesco Calliano, hij is één van de drie zaakvoerders van BAR Tre. Dat is een Italiaans restaurant in het centrum van Hasselt, en is daarnaast ook een delicatessezaak met Italiaanse specialiteiten en wijnen. Zijn vader Dino heeft de zaak opgestart, en intussen waren ook de twee zonen Francesco en Cesare mee in de zaak gestapt.