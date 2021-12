Zottegem annuleert ook volgende editie van carnaval

Het is jammer, vindt schepen Evelien De Both (N-VA). Carnaval in Zottegem is een groot feest waar wel 10.000 toeschouwers naartoe komen. "Er wordt naartoe geleefd, iedereen heeft er hartzeer van, maar op dit moment moet het gezond verstand zegevieren", besliste de stad.

Schepen De Both legt uit dat de beslissing in overleg met de carnavalsraad is genomen. "De vraag om te annuleren kwam van de verenigingen zelf. Ze willen liefst carnaval vieren zoals het past en er volledig voor gaan zonder beperkende maatregelen. Een later moment zien ze ook niet zitten."

De beslissing betekent dat zowel de grote stoet op 8 januari niet zal plaatsvinden, maar ook de stoeten in de deelgemeenten en de verschillende feesten zullen niet doorgaan.