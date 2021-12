200 jaar oude boomsoorten opnieuw geplant in centrum Brussel

Minister Pascal Smet (Vooruit) en Bûûmplanters Yoeri Bellemans en Thomas Mateij mogen de eerste spades in de grond steken op het Fontainasplein. Daarmee maken ze plaats voor bijzondere boomsoorten. Fruitbomen die maar liefst 200 jaar geleden werden uitgevonden in Brussel. De bomen terug naar het centrum brengen, is een ideetje van Bûûmplanter Thomas Mateij. "Hier in Brussel was er in de 19e eeuw een wetenschapper, Jean-Baptiste Van Mons, die een perceel van drie hectaren huurde van de stad. En daar heeft hij een gigantische experimentele boomkwekerij opgezet. Hij werkte met fruitbomen en heeft daarmee zo'n 500 variëteiten gecreëerd." (Tekst gaat verder onder foto).