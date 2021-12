800 meter lange buis wordt onder Schelde getrokken om watertoevoer naar Antwerpse linkeroever te garanderen

De werken zijn al een paar weken aan de gang. "We zijn gestart met het boren van de tunnel. In een stad als Antwerpen moeten we rekening houden met heel wat kabels, leidingen, kademuren en ruien die we moeten mijden. Ook vormt de Waaslandtunnel een extra moeilijkheid omdat we zeker voldoende afstand moeten houden", zegt Peirs.