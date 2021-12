Actie van Regenbooghuis Limburg op Wereldaidsdag in afgeslankte vorm omwille van coronamaatregelen

"In de goodiebag zitten een paar leuke dingen maar ook veel informatie over aids en ook over seksueel overdraagbare aandoeningen. Want daar willen we ook aandacht voor vragen", zegt van Engelen. "Misschien is die info wel interessant voor de jongeren zelf, maar mogelijk hebben ze er ook wat aan in het kader van de opleiding die ze volgen. Er staan nu al enkele tientallen goodiebags klaar maar we zijn er nog aan het vullen. Iedereen is vanmiddag welkom."