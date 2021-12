Afkoelingsperiode bij PIVA: leerlingen tweede en derde graad thuis tot aan de examens

"Er zijn een aantal besmettingen - al bij al valt het nog mee - maar er zijn wel veel leerlingen die in quarantaine zitten", zegt algemeen directeur Toon Veelaert. "We hopen door ze even van school weg te houden, dat er geen besmettingen bijkomen, dat er niet nog meer in quarantaine moeten en dat ze allemaal toch hun examens kunnen afleggen."

Op deze manier kunnen er ook weer meer lessen gegeven worden. "Er zitten ook veel leerkrachten in quarantaine. Zij kunnen dan toch les blijven geven, terwijl de leerlingen nu dikwijls studie hebben."